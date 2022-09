Wegen Trainer: Eklat in Spanien – 15 Spielerinnen treten aus der Nationalmannschaft zurück

1 / 5 15 Spielerinnen sind aus dem spanischen Nationalteam zurückgetreten. REUTERS Darunter ist auch Patri Guijarro. REUTERS Der Massenrücktritt wurde aus Protest gegen Trainer Jorge Vilda vorgenommen. REUTERS

Spanien hatte an der Fußball-EM im Juli als Favorit auf den Titel gegolten, doch die Ibererinnen scheiterten bereits im Viertelfinal an Gastgeber England. Seither rumort es in Spanien. Bestes Beispiel dafür: Am Donnerstag traten 15 Spielerinnen aus dem Nationalteam zurück, sie gaben ihren Entscheid in 15 einzelnen E-Mails bekannt. Diese beinhalteten allesamt denselben Wortlaut, teilte der nationale Verband RFEF mit.

Die Spielerinnen fühlten sich in der derzeitigen Situation erheblich in ihrem «emotionalen Zustand» und ihrer «Gesundheit» beeinträchtiget, schrieben sie. Sie entschieden sich deshalb für den Austritt, «bis zur Umkehrung der Zustände» – was gleichbedeutend mit dem Rücktritt von Trainer Jorge Vilda ist. Das Verhältnis zum 41-Jährigen scheint unwiderruflich zerstört zu sein.

Der spanische Verband will sich hingegen mit dem Vorgehen der Spielerinnen nicht anfreunden. In einer Stellungnahme heißt es, der Verband werde es den Spielerinnen «nicht gestatten, die Kontinuität des Nationaltrainers und seines Trainerstabs infrage zu stellen, da derartige Entscheidungen nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fallen». Weiter teilte der RFEF mit, dass die Vorgehensweise der Spielerinnen «nicht den Werten des Fußballs» entspreche, der Verband schreibt von einer «schädlichen» Aktion.