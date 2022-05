Luxemburg: Eklat um Vorgehen der Regierung im Tripartite-Sonderausschuss

Nach langem Ringen haben sich vier der fünf Sozialpartner Ende März auf den «Solidaritéitspak» einigen können. Mithilfe des 837 Millionen Euro schweren Maßnahmenkatalogs soll Betrieben und Beschäftigten unter die Arme gegriffen werden. Grundlage der Berechnungen waren die Konjunkturprognosen des Statistikinstituts Statec, die inzwischen aber bereits überholt sind. So war die Statistikbehörde noch im Februar von einer Inflationsrate von 4,4 Prozent für das laufende Jahr ausgegangen, musste ihre Prognose aber nur drei Monate später auf 5,8 Prozent erhöhen.

Angesichts der veränderten Vorzeichen und Unklarheiten im Gesetzestext des «Solidaritéitspak» pochten die Oppositionsparteien am Dienstagnachmittag im Tripartite-Sonderausschuss darauf, die Sozialpartner in der Kommission erneut zu hören – die Mehrheitsparteien lehnten dies jedoch geschlossen ab. Wie das Tageblatt berichtet, soll es dabei vor allem zwischen DP und CSV so heiß hergegangen sein, dass die Christsozialen unter Protest den Saal verließen und sich erst besänftigen ließen, nachdem der Kommissionsvorsitzende Gilles Baum (DP) sich entschuldigt habe.