Eklige Angelegenheit : Dafür benutzen Disneyland-Mitarbeiter den «Code H»

Warteschlangen gehören als unvermeidbares Übel zu Freizeitparks wohl einfach dazu. Je nach Attraktion können da mal eine oder sogar anderthalb Stunden zusammenkommen – die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann «mal muss», ist relativ hoch. Bei Besuchern in US-amerikanischen Disneylands kommt das offenbar sogar besonders häufig vor, und vor allem beschränkt sich das dringende Bedürfnis nicht nur auf das «kleine Geschäft». Aber anstatt den zivilisierten Weg zu gehen und sich das nächste WC zu suchen, greifen viele Parkbesucher auf den deutlich ekligeren Weg zurück: Sie schei**en einfach in der Warteschlange.

Disneyland-Mitarbeiter nennen diese recht schamlose Notdurft-Verrichtung im internen Sprachcode nur «Code H». H steht für Horsecrap, übersetzt Pferdeapfel. In den 1990ern waren nämlich viele Pferde in den Parks unterwegs, die die Kutschen zogen. Und natürlich gingen auch diese nicht aufs WC, sondern defäkierten mitten im Park. Ob sich die Wartenden in den vielen Schlangen des Disneylands ein Beispiel an den Pferden nahmen, lässt sich wohl schwer beweisen. Klar ist aber, dass es laut den Berichten anderer Besucher, aber auch den Mitarbeitern zufolge zahlreiche dieser ekligen Fälle gegeben hat. Darüber berichtet die New York Post.

Problem ist nicht neu

Auf der Plattform Reddit tauschten sich mehrere Parkbesucher über ihre Kot-Erfahrungen im Disneyland aus. Einer schreibt: «Ich war in der Warteschlange, als jemand sein Kind einfach auf den Boden machen ließ und die Hinterlassenschaft dann liegen gelassen hat. WTF?» Ein anderer, der sagt, er würde im Disneyland arbeiten, schreibt: «Für alle Skeptiker, das ist tatsächlich passiert. Funfact: Das war nur einer von insgesamt drei dieser Vorfälle heute allein bei diesem Fahrgeschäft. Weniger lustig ist, dass ich alle drei Male anwesend war.»

Das Problem scheint nicht neu zu sein – denn erste Berichte darüber erschienen bereits im Buch «Cleaning the Kingdom: Insider Tales of Keeping Walt’s Dream Spotless» von Ken Pellman und Lynn Barron aus dem Jahr 2015. Beide arbeiteten über Jahre im Disneyland, in der Buch-Beschreibung ist auch öfter von der Aufgabe die Rede, diesen «hektischen Ort sauber zu halten». Laut ihren Aussagen schien es öfter vorgekommen zu sein, dass Parkbesucher an Plätze machten, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren.

WCs an den Warteschlangen

Wirklich unverständlich wird dieses unappetitliche Verhalten gerade dann, wenn man sich die «Rechte» der Parkbesucher ansieht: Denn wer in der Warteschlange einmal muss, kann sich bei einem der Disney-Mitarbeiter melden – sein oder ihr Platz in der Schlange wird dann freigehalten. Bei manchen Attraktionen gibt es auch ein WC an der Warteschlange. Disney hat sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert.