Lockerung der Regeln für Festnahmen : El Salvador verhängt nach Mordserie den Ausnahmezustand

Für zunächst 30 Tage gilt in El Salvador der Ausnahmezustand, nachdem am am Freitag 14 und am Samstag 62 Menschen getötet worden sind.

Nayib Bukele (Mitte), Präsident von El Salvador. (Archiv) Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Nach Dutzenden Morden durch Verbrecherbanden hat El Salvador den Notstand verhängt. Das Parlament stimmte am Sonntag der von Präsident Nayib Bukele beantragten Maßnahme zu. Der Ausnahmezustand soll in dem mittelamerikanischen Land 30 Tage gelten. Das bedeutet auch die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und eine Lockerung der Regeln für Festnahmen.

Medienberichten zufolge sind am Freitag 14 und am Samstag 62 Menschen getötet worden, so viele wie seit Jahren nicht. Der populäre Präsident hat sich als Mann mit harter Haltung gegenüber Verbrechen präsentiert und den Rückgang von Tötungsverbrechen im Land als seinen Erfolg verbucht. Bei der Beantragung des Ausnahmezustands am Samstag fragte er die Abgeordneten der Opposition: «Wird die Opposition Bandenmitglieder verteidigen?»

Bukele soll zweifelhaften Waffenstillstand ausgehandelt haben

Verbrecherbanden kontrollieren viele Viertel der Hauptstadt. Die Polizei teilte mit, sie habe fünf Anführer der Bande Mara Salvatrucha, auch als MS-13 bekannt, gefangen genommen. Diese hätten die Morde in Auftrag gegeben, hieß es.

Die US-Regierung warf Bukele im Dezember vor, er habe mit diversen Bandenchefs einen Waffenstillstand ausgehandelt und ihnen finanzielle Vorteile und Privilegien für inhaftierte Bandenmitglieder zugesagt. Bukele hat das zurückgewiesen.