Luxemburg – Elektronischer Assistent soll die Steuererklärung leicht machen

Wer sich beim Ausfüllen seiner Steuererklärung nicht den Kopf zerbrechen will, hat nun die Möglichkeit sich die Hilfe eines elektronischen Assistenten auf der Plattform MyGuichet.lu zu holen. Dieser leitet der Steuerzahler durch das Programm und passt sich anhand seiner Antworten an seine Situation an.

Das Tool von MyGuichet.lu «hat großen Erfolg», heißt es seitens des Finanzministeriums. Dennoch würden die zwei anderen Abgabemethoden – in Papierform per Post oder Online als PDF-Datei – «weiterhin weitgehend genutzt». Bisher sei das System ohne Fehler gelaufen – auch wenn «wie in jedem neuen Computerprogramm hin und wieder kleine Bugs auftreten, die aber unmittelbar behoben werden konnten», so das Ministerium.