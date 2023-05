Kampf gegen Kriminalität: Videoüberwachung nimmt Kurs auf den Süden

Noch sind die Visupol-Überwachungskameras der Police Grand-Ducale nur in der Landeshauptstadt Luxemburgs aktiv. Dort überwachen sie sensible Bereiche wie etwa das Bahnhofsviertel. Auch über den Hamilius werden in Kürze elektronische Augen wachen. Doch Interesse an Videoüberwachung gibt es auch in anderen Ecken des Landes: «Anträge wurden von den Gemeinden Esch an der Alzette und Differdingen gestellt, das entsprechende Genehmigungsverfahren läuft derzeit», erklärt das Ministerium für Innere Sicherheit.