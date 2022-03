Erzbistum Luxemburg – Elf Personen meldeten sich 2021 bei Kontaktstelle für Missbrauchsopfer

«Im Jahr 2021 haben sich elf Betroffene sexualisierter Gewalt gemeldet», schreibt die Kontaktstelle für Missbrauchsopfer in ihrem neusten Jahresbericht am heutigen Dienstag. Davon seien drei Personen weiblich, acht männlich. Ein Betroffener sei zum Zeitpunkt des Übergriffes ein volljähriger, «schutzbedürftiger Erwachsener» gewesen, heißt es in der Mitteilung. Zehn Priester oder Ordensmänner und eine Person aus dem außerkirchlichen Bereich sollen die entsprechenden Taten zwischen 1940 und 2009 begangen haben.