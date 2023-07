Bauarbeiten: Elf Tote bei Einsturz von Hallendach in chinesischer Schule

Beim Einsturz des Dachs einer Schulsporthalle in China sind nach Behördenangaben vom Montag elf Menschen getötet worden. Das Unglück ereignete sich demnach am Sonntag in der nordostchinesischen Stadt Quiqihar. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua sind für den Einsturz mutmaßlich Bauarbeiten verantwortlich. Arbeiter hätten auf dem Dach Material gelagert, das sich mit Regenwasser vollsog.