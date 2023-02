Westjordanland : Elf Tote bei israelischem Militäreinsatz – Palästina reagiert mit Raketenangriff

Während einer Razzia in Nablus geriet das israelische Militär unter Beschuss der lokalen Bevölkerung.

Einen Tag nach der Tötung von elf Palästinensern bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland haben sich beide Seiten erneut mit Raketen angegriffen. Vom Gazastreifen wurden am frühen Donnerstagmorgen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert, wie Augenzeugen in dem Palästinensergebiet und die israelische Armee mitteilten. Kurz darauf flog Israel Luftangriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet.