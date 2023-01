Belgien : Elfjährige nach Schüssen in Verbindung mit Drogenszene tot

In Antwerpen ist ein Mädchen ums Leben gekommen, nachdem am Montagabend Schüsse auf ein Garagentor gefallen sind. Die Tat ereignete sich vermutlich in Zusammenhang mit Drogenkriminalität.

Schüsse auf Türen oder Garagen seien in dem Kontext keine Seltenheit. In diesem Falle sei jedoch das erste Mal jemand verletzt worden.

Ein elfjähriges Mädchen ist nach Schüssen in Antwerpen gestorben. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit dem belgischen Drogenmilieu, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Den Angaben zufolge wurden am Montagabend Schüsse auf ein Garagentor im Stadtteil Merksem abgegeben und trafen Menschen in der Garage. Wenig später sei das Mädchen gestorben, zwei weitere Personen seien verletzt worden.