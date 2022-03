«Sex Woche» : Elite-Uni Harvard bietet Bondage-Kurse an

Was ist Bondage? Wie macht Analsex Spaß? Eine Studentenorganisation der Universität Harvard erklärt künftigen Topmanagern alles über Sex.

Im Kurs «What, what in the butt: Anal Sex 101» erfahren die Teilnehmer alles über Analsex. Es gibt Hygienetipps, wie man mit seinem Partner darüber spricht und was man als Anfänger beachten muss. Die Vorlesung «Fifty Shades of False: Kink, Fantasy, and Fetish» erklärt am Beispiel «50 Shades of Grey», was wirklich bei Bondage gemacht wird und wo die Fantasie des Autors vom Weg abgekommen ist.