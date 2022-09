Memphis (USA): Eliza Fletchers Entführer bot Frauen in seiner Nachbarschaft Geld für Sex an

Er soll Fletcher in einen Geländewagen gestossen haben.

Die zweifache Mutter Eliza Fletcher ist in Memphis entführt worden.

Cleotha Abston (39), der Mann, der die Lehrerin und Milliarden-Erbin Eliza Fletcher entführt haben soll, war Frauen in seiner Nachbarschaft schon öfters negativ aufgefallen. Zudem war er erst seit zwei Jahren wieder auf freiem Fuß. Bis dahin war er nämlich im Gefängnis wegen schwerer Entführung, wie die « New York Post » berichtet.

100 Dollar für Sex mit Nachbarin

Mit 16 hatte der heute 38-jährige Cleotha Abston den Anwalt Kemper Durand in den Kofferraum eines Autos gezwungen. Er war erst geflüchtet, als der Anwalt um Hilfe schrie, während Abston Bargeld von einem Automaten abhob.

DNA-Spuren und Handydaten führten die Polizei zu Abston

Nach Eliza Fletchers Entführung am Freitag wurden deren Sandalen und Handy gefunden. Darauf befand sich Abstons DNA, die bereits in einer Datenbank erfasst war. Zusätzlich wurde festgestellt, dass sein Handy in der Nähe des Entführungsorts geklingelt hatte. Deshalb wurde Abston festgenommen und wird gegen eine Kaution von 500.000 Dollar festgehalten. Angeklagt wird er wegen Fälschung von Beweismitteln und besonders schwerer Entführung.