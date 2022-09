Adelsexperte Stéphane Bern: Elizabeth II. und ihre Bindung zu Luxemburg

Klar! Der Besuch von Elizabeth in Luxemburg war 1967 war ein riesiges Ereignis. Und die großherzogliche Familie ist auch noch häufiger ins vereinigte Königreich gereist. Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa waren zum Beispiel neulich beim Thronjubiläum der Königin (…). Ich war auch wirklich überrascht, dass die Luxemburger so viele Fotos von Treffen zwischen den Windsors und der großherzoglichen Familie wiedergefunden haben. Ja, es war wirklich eine enge Freundschaft zwischen den Familien. Zeitweise fragte man sich hier sogar, ob Prinzessin Marie-Astrid von Luxemburg, die Schwester von Großherzog Henri, Prinz Charles heiraten würde…

Apropos, können wir denn jetzt auch mit einem königlichen Besuch im Großherzogtum rechnen?

Natürlich. König Charles muss erstmal eine Rundreise machen und die beginnt mit den Nationen des Vereinigten Königreichs. Dann geht's weiter in die anderen Länder, die ihn als König anerkennen. Das wären also Kanada, Australien und Neuseeland und dann sind die Länder des Commonwealth an der Reihe. Und wenn das abgehakt ist, müssen die Beziehungen in Europa wieder gepflegt werden. Das wäre dann wohl die Gelegenheit für den König, bei uns in Luxemburg vorbeizuschauen.