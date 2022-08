3 Jahre Beziehung: Ellen DeGeneres darf nicht zur Beerdigung ihrer Ex Anne Heche

Vorreiterinnen für die LGBTQ+-Community

Für Schlagzeilen sorgte aber vor allem die rebellische Haltung der beiden. So erinnerte sich Anne Heche 2018 im « Irish Goodbye »-Podcast an ihren gemeinsamen Auftritt an der Premiere ihres Films «Volcano»: «Ich habe Ellen einfach mitgenommen, obwohl uns gesagt wurde, dass mein Vertrag mit Fox daraufhin enden und ich gefeuert werden würde.» Doch die Frauen ließen sich nicht einschüchtern. Die Folgen: Sie wurden zurück in ihre Limousine gesetzt und es wurde ihnen mitgeteilt, dass sie beim Presse-Event nicht erwünscht seien. «Wir wurden beide in der Woche gefeuert», so Anne Heche weiter. Doch sie blieben zusammen, auch wenn sich das Paar schließlich im Jahr 2000 trennte.

Der tragische Unfall von Anne Heche

Anne Heche raste mit viel zu hoher Geschwindigkeit am 5. August 2022 mit ihrem Mini Cooper in ein Einfamilienhaus in Los Angeles, woraufhin sowohl das Auto als auch das Haus in Flammen aufgingen. Wie spätere Untersuchungen bewiesen haben, stand sie dabei unter Kokaineinfluss. In ersten Berichten nach dem Unfall hieß es, Heche sei in einem «kritischen Zustand», wenig später wurde bekannt, dass sie ins Koma versetzt wurde. In der Nacht zum 12. August gab ihr Sprecher bekannt, dass «nicht erwartet wird, dass sie überlebt.» Kurz darauf wurde sie für hirntot erklärt, später wurde Heche nach kalifornischem Recht offiziell für tot erklärt. Anne Heche hinterlässt zwei Söhne, Homer (20) und Atlas (13).