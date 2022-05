250.000 Dollar Schweigegeld : Elon Musk soll seinen erigierten Penis vor einer Angestellten entblößt haben

Eine ehemalige Flugbegleiterin von SpaceX wirft Elon Musk sexuelle Belästigung vor. Der reichste Mensch der Welt wendete mit einer Zahlung von 250.000 Dollar eine Klage ab.

1 / 4 Elon Musk wird vorgeworfen, eine Flugbegleiterin von SpaceX sexuell belästigt zu haben. AFP Der reichste Mensch der Welt nennt die Anschuldigungen «politisch motiviert». REUTERS Musk soll der Frau 250.000 Dollar bezahlt haben, damit sie auf eine Klage verzichtet. AFP

SpaceX, das von Elon Musk gegründete Luft- und Raumfahrtunternehmen, zahlte einer Flugbegleiterin 250.000 Dollar, um eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen Musk beizulegen, wie «Business Insider» erfahren hat. Die Flugbegleiterin arbeitete als Mitglied des Kabinenpersonals auf Vertragsbasis für die Firmenjetflotte von SpaceX. Sie beschuldigt Musk, seinen erigierten Penis vor ihr entblößt zu haben, ihr Bein ohne Zustimmung gerieben zu haben und ihr angeboten zu haben, ihr ein Pferd im Austausch für eine erotische Massage zu kaufen, wie aus Interviews und Dokumenten hervorgeht, die dem «Business Insider» vorliegen.

Der Vorfall habe sich 2016 ereignet. Die Details der Vorwürfe stammen aus der Erklärung sowie aus anderen Dokumenten, darunter E-Mail-Korrespondenz und anderen Aufzeichnungen, die die Freundin der Betroffenen mit «Business Insider» geteilt hat.

Der Erklärung zufolge vertraute die Flugbegleiterin der Freundin an, dass sie nach ihrer Anstellung bei SpaceX ermutigt worden sei, eine Lizenz als Masseurin zu erwerben, um Musk Massagen geben zu können. Während einer solchen Massage in einer Privatkabine in Musks Gulfstream G650ER, so erzählte sie der Freundin, habe Musk ihr das sexuell motivierte Angebot gemacht.

Musk nennt die Anschuldigungen «politisch motiviert»

Nachdem der «Business Insider» Musk um einen Kommentar gebeten habe, habe er per E-Mail um mehr Zeit für eine Antwort gebeten und gesagt, dass «viel mehr an dieser Geschichte dran ist». «Wenn ich zu sexueller Belästigung neigen würde, wäre es wahrscheinlich nicht das erste Mal in meiner 30-jährigen Karriere, dass dies ans Licht kommt», schrieb er und bezeichnete die Anschuldigungen als «politisch motiviert» und «absolut unwahr».

Der Vizepräsident der Rechtsabteilung von SpaceX, Christopher Cardaci, teilt mit: «Ich werde mich nicht zu irgendwelchen Vergleichsvereinbarungen äußern.»

Er soll seinen Penis entblößt haben

Die Flugbegleiterin erzählte ihrer Freundin, dass der milliardenschwere SpaceX- und Tesla-Gründer sie während eines Fluges Ende 2016 «für eine Ganzkörpermassage» in sein Zimmer gebeten habe, heißt es in der Erklärung. Als sie angekommen sei, habe sie festgestellt, dass Musk «bis auf ein Laken, das die untere Hälfte seines Körpers bedeckte, völlig nackt war.» Während der Massage, so heißt es in der Erklärung weiter, entblößte Musk «sein Glied» und «berührte sie und bot ihr an, ein Pferd zu kaufen, wenn sie mehr tun würde», was sich offensichtlich auf die Ausführung sexueller Handlungen bezog.

Die Betreuerin, die Pferde reitet, lehnte ab und fuhr mit der Massage fort, ohne sich auf sexuelle Handlungen einzulassen. Die Betreuerin ist nicht käuflich», heißt es in der Erklärung der Freundin der Flugbegleiterin. «Sie wird keine sexuellen Gefälligkeiten für Geld oder Geschenke anbieten. Der Vorfall ereignete sich während eines Flugs nach London.

Musk zahlt der Flugbegleiterin 250.000 Dollar

Nachdem sie 2018 zu der Überzeugung gelangt war, dass ihre Weigerung, Musks Vorschlag anzunehmen, ihre Chancen bei SpaceX geschmälert hatte, beauftragte die Flugbegleiterin einen Anwalt für Arbeitsrecht und schickte eine Beschwerde an die Personalabteilung des Unternehmens, in der sie den Vorfall schilderte. Die Anwaltskanzlei nahm schließlich Kontakt mit der Freundin der Flugbegleiterin auf und bat sie, die Erklärung zur Bestätigung der Vorwürfe zu verfassen.

Die Beschwerde der Flugbegleiterin sei nach einer Sitzung mit einem Mediator, an der Musk persönlich teilgenommen habe, schnell beigelegt worden. Die Angelegenheit kam nie vor ein Gericht oder ein Schiedsverfahren. Im November 2018 hätten Musk, SpaceX und die Flugbegleiterin eine Abfindungsvereinbarung geschlossen, in der der Flugbegleiterin eine Zahlung von 250.000 Dollar als Gegenleistung für das Versprechen zugesagt worden sei, im Gegenzug auf eine Klage zu verzichten.