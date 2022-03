In Twitter-Post : Elon Musk vergleicht Kanadas Premier mit Hitler

Im Zusammenhang mit den anhaltenden Trucker-Protesten in Kanada hat Tesla-Chef Elon Musk den kanadischen Premier Justin Trudeau in einem Twitter-Post mit Adolf Hitler verglichen.

Der Post bestand in einem Meme, das ein Bild des Diktators zeigte, welches mit dem Text «Hört auf, mich mit Justin Trudeau zu vergleichen,» versehen war.

Der Eintrag wurde später wieder gelöscht.

Musk unterstützt Trucker-Proteste

Musk hatte zuvor bereits Unterstützung für die Trucker geäußert, die seit Wochen in der kanadischen Hauptstadt Ottawa und an mehreren Grenzübergängen in die USA aus Protest gegen Trudeaus Corona-Politik für Chaos sorgen. Mit seinem Twitter-Eintrag reagierte Musk auf einen Bericht, wonach die kanadischen Behörden die Finanzinstitute aufgefordert haben, Kryptowährungstransaktionen zur Unterstützung der Demonstranten zu unterbinden.