Architekt verrät Details: Elon Musk zieht in die Alpen – und so verrückt wird sein Haus

Tesla-Gründer und Twitter-Besitzer Elon Musk soll eine riesige Villa in den Südtiroler Alpen in Auftrag gegeben haben. Das Architekturbüro verrät jetzt Details.

Elon Musk hat sich verliebt. Beim Skifahren. In die Südtiroler Alpen. Was also tun, wenn man superreich ist und nicht weiß, wohin mit all dem Geld? Wurzeln schlagen natürlich. Das macht der Unternehmer aktuell scheinbar in St. Kassian. Das renommierte Architekturstudio BlueArch zeichnet dafür verantwortlich, dass das neue Domizil zum Unternehmer passt. Und es plaudert jetzt erste Details aus, die es in sich haben.