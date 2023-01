Raumfahrtfirma: Elon Musks SpaceX schießt geheime Militärfracht ins All

Der Kommunikationssatellit für die Space Force, die Raumfahrtabteilung des US-Militärs, startete am Sonntag mit einer «Falcon Heavy»-Rakete von SpaceX . Der Start ist der Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie das Unternehmen mitteilte. An Bord soll das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk erneut geheime Militärsatelliten ins All transportiert haben.

Es soll sich um einen Militärsatelliten mit der Bezeichnung CBAS-2 handeln. Dieser soll in eine Umlaufbahn um die Erde in etwa 35.700 Kilometern gebracht werden. Wie diese CBAS-2-Sonde genau funktioniert, sagt das Unternehmen nicht. Sie verraten nur, dass sie damit die bestehende militärische Satellitenkommunikation erweitern und kontinuierlich Daten weiterleiten können.

Fünfte Start einer «Falcon Heavy»-Rakete

SpaceX ist jetzt zum fünften Mal geflogen

Beim aktuellen Start landeten die zwei sogenannten «Super Heavy Booster» etwa acht Minuten, nachdem sie von der Rakete abgetrennt wurden, wieder sicher auf der Erde. Beide Booster stammten vom Start der letzten «Falcon Heavy»-Mission im vergangenen November mit der Bezeichnung USSF-44. Auch damals brachte die Rakete geheime Militärfracht für die U.S. Space Force ins All.

Auf Twitter zeigt sich Elon Musk zufrieden: In einem Video zeigt er die Landung der beiden Booster und schreibt dazu: «Und so werden wir auf dem Mars landen». Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeitet an einem sogenannten Starship-System, das Personen ins All und später zum Mars bringen soll.