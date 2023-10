Elsass: Auf der Suche nach Lina rückt dieses Haus in den Fokus

1 / 5 Nachdem Spurenermittler am Samstag bereits bis zum Abend in dem Haus in Diespach im Einsatz waren, rückten am Sonntag Kriminalermittler einer Spezialeinheit aus dem Raum Paris an. AFP Bereits am Freitag hatten Ermittler bei dem Haus, das in den Mittelpunkt gerückt ist, ein Auto untersucht, das dem Modell entspricht, das bei dem Fall möglicherweise eine Rolle spielt. AFP Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof. Die Ermittler wissen aber, dass sie gar nicht in den Zug eingestiegen ist. AFP

Mehr als eine Woche nach ihrem Verschwinden konzentriert sich die Suche nach der 15-jährigen Lina um ein Haus in der Ortschaft Diespach im Elsass. Die Jugendliche war vor neun Tagen auf dem drei Kilometer langen Fußweg von ihrem Haus zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden. Bereits am Freitag hatten Ermittler bei dem Haus, das in den Mittelpunkt gerückt ist, ein Auto untersucht, das dem Modell entspricht, das bei dem Fall möglicherweise eine Rolle spielt, berichtete die Zeitung Les Dernières Nouvelles d’Alscace.

Zeugen sahen Lina auf dem Weg zum Bahnhof

Nachdem Spurenermittler am Samstag bereits bis zum Abend in dem Haus in Diespach im Einsatz waren, rückten am Sonntag Kriminalermittler einer Spezialeinheit aus dem Raum Paris an, wie die Zeitung und der Sender BFMTV von vor Ort berichteten. In dem Haus soll ein alleinstehender Mann leben.

Die Jugendliche wollte nach Straßburg fahren, um ihren Freund zu sehen, kam dort aber nicht an. Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof. Die Ermittler wissen aber, dass sie gar nicht in den Zug eingestiegen ist. Seitdem laufen umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen sich auch rund 400 Anwohnende beteiligten.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche kamen Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei aus Kehl zum Einsatz, rund 80 Mitglieder der französischen Gendarmerie grasten das Gebiet rund um die Gemeinde ab. Die Sicherheitskräfte suchen auch mit Hunden, einem Helikopter und Drohnen durch das waldreiche Gebiet.

Chronologie des Verschwindens

Wie der Sender BFMTV berichtet, versuchten die Ermittler und Ermittlerinnen als Erstes eine Chronologie der letzten Stunde vor Linas Verschwinden aufzustellen. So viel ist bis jetzt klar:

• Um 11 Uhr verließ sie ihr Haus und machte sich auf den Weg zum Bahnhof.

• Um 11.15 Uhr sah sie ein erster Zeuge auf dieser Strecke.

• Um 11.22 Uhr hörte nach Angaben der Staatsanwältin von Saverne, Aline Clérot, Linas Handy auf, ein Signal zu senden. Das Gerät wurde bis anhin nicht gefunden. Es wurden seither auch keine Bankaktivitäten auf ihrem Konto festgestellt, fügte Clérot hinzu.

• Um 11.30 Uhr sah sie ein zweiter Zeuge auf der Straße zum Bahnhof. Dann verliert sich die Spur.