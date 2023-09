Elsass: Mehr als 200 Freiwillige suchen vermisste 15-Jährige

1 / 6 Das spurlose Verschwinden der 15-jährigen Lina sorgt in Frankreich für große Bestürzung. Gendarmerie de Schirmeck Landesweit gab es in den Medien am Dienstag große Aufmerksamkeit für eine Suchaktion von rund 240 Anwohnern unter Anleitung der Polizei und von Forstbeamten. AFP Wie die Staatsanwaltschaft in Saverne mitteilte, war die 15-Jährige auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche am Samstag verschwunden. AFP

Das spurlose Verschwinden einer 15-Jährigen auf dem Weg zum Bahnhof eines kleinen Ortes im Elsass hält Frankreich in Atem. Landesweit gab es in den Medien am Dienstag große Aufmerksamkeit für eine Suchaktion von rund 240 Anwohnern unter Anleitung der Polizei und von Forstbeamten. Die Freiwilligen gaben ihre Namen an, bevor sie von den Teams des Zivilschutzes und den 35 Gendarmen, die an der Suche im steilen und bewaldeten Gebiet am Fuße der Vogesen teilnehmen, in mehrere Suchgruppen eingeteilt wurden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Saverne mitteilte, war die 15-Jährige Lina auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche am Samstag spurlos verschwunden. Ihr in Straßburg wartender Freund schlug Alarm, als sie dort nicht ankam. Der Polizei ist inzwischen bekannt, dass die Jugendliche gar nicht erst in den Zug eingestiegen ist, wie 20min.ch berichtet.

Linas Mutter dankt allen Helfern

«Ich kenne sie sehr gut, es war mir eine Herzensangelegenheit, zu kommen», sagt Thibault, einer der zahlreichen Helfer, gegenüber der Nachrichtenseite. Die 15-Jährige habe dieses Jahr eine Ausbildung zur Personenbetreuerin begonnen. «Ich bin seit zwei Tagen dabei, zwei Tage, die ich nicht fassen kann. Sie hat mir noch am Freitag geschrieben.» Der Jugendliche gibt an, er könne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lina, die ihrer Mutter sehr nahe stehe, einfach weggelaufen sei.

Am Montag gab Linas Mutter vor Journalisten eine Erklärung ab: «Ich danke allen, die mitmachen, der Gendarmerie für ihre schnelle Reaktion, allen, die mich unterstützen, meiner Familie, meinen Freunden, die von der ersten Minute an da sind», sagte die Frau sichtlich bewegt. «Ich will meine Tochter wiederhaben, ich will sie in meiner Nähe haben. Sie werden verstehen, dass es für mich als Mutter schwierig ist – es ist eine Qual, sein Kind nicht mehr in der Nähe zu haben, etwas, das ich niemandem wünsche. Ein großer Schmerz.»

Hunderte Freiwillige suchen den Wald ab

Mit Hunden, einem Hubschrauber und Drohnen suchte die Polizei die durch stark bewaldetes Gebiet führende Strecke entlang einer Kreisstraße und eines Radweges ab. Diese Route hatte die Jugendliche geplant, um von ihrer Siedlung zum Bahnhof zu kommen. Letztes Lebenszeichen ist eine unterwegs an ihren Freund gesendete Nachricht.

Zur Eingrenzung der Suche werteten die Fahnder auch Telefondaten aus. Wie die Zeitung Les Dernières Nouvelles d’Alsace berichtet, wurden die Freiwilligen am Dienstag angewiesen, im Abstand von zwei Metern voneinander das Gelände nach Kleidungsstücken, einer Handtasche, dem Mobiltelefon oder Blutspuren zu durchforsten.

Die französische Polizei bittet bei der Suche nach Lina mit einem Zeugenaufruf um Mithilfe. Die 15-Jährige ist 1,60 Meter groß und wiegt 49 Kilo, von schlanker Statur. Sie hat halblange, braune Haare, hellgrüne Augen und trug am Tag ihres Verschwindens ein graues Kleid, sowie eine weiße Daunenjacke und weiße Schuhe der Marke Converse.