Elsass: Mit Linas (15) Verschwinden bleiben die Gerüchte

PLAINE – Einen Monat nach dem Verschwinden eines Mädchens im Elsass sind die Hinweise weiterhin spärlich und die Gerüchteküche in der Region brodelt.

Lina verschwand am 23. September, als sie einen Zug Richtung Straßburg nehmen wollte. DR

«Linas Platz ist zu Hause bei ihrer Familie und ich werde nicht locker lassen, bis sie wieder dort ist.» Linas Mutter hat zwar entschieden, sich nicht mehr öffentlich zum Verschwinden ihrer Tochter zu äußern – laut dem Sender BFMTV auf Anraten der Ermittlungsrichter – der Anfang dieser Woche markierte aber ein trauriges Datum: Seit einem Monat ist ihre Tochter verschwunden. Die Elsässerin äußerte sich daher über ihren Anwalt in einer Nachricht an die Nachrichtenagentur AFP. Sie bedankte sich bei «allen Einsatzkräften der Gendarmerie, die von Anfang an viel Arbeit geleistet haben», sowie bei den Ermittlungsrichtern, die demnach «unermüdlich daran arbeiten, Lina so schnell wie möglich zu finden».

Trotz der Angst und der unzähligen unbeantworteten Fragen hält die Mutter der 15-Jährigen durch: «Meine Entschlossenheit, die Wut, der Zorn, treiben mich an, nicht aufzugeben und noch stärker zu kämpfen». Am 23. September verschwand Lina auf dem Weg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche, 2,9 Kilometer von ihrem Haus in Plaine entfernt. Untersuchungen vor Ort schließen einen Verkehrsunfall aus. Auch die Hypothese, dass sie von zu Hause weggelaufen sein könnte, hat sich nicht erhärtet.

Entführung bis Ermordung

Die Ermittler waren sich zuletzt sicher, dass Lina in ein Auto gestiegen war, bevor innerhalb weniger Minuten jegliche Kommunikation abbrach. Danach herrscht völlige Unklarheit. Das nährt alle möglichen mehr oder weniger abwegigen Gerüchte in Linas Heimatgemeinde, wo Angst und Misstrauen herrschen. Obwohl nur noch wenige Dorfbewohner bereit sind, sich in den Medien zu äußern, beklagen einige die «Funkstille», die um den Fall herrscht, wie BFMTV berichtet.

Eine Rentnerin vertritt eine These, die bei den Einwohnern «beliebt» zu sein scheint: Die Jugendliche sei von einem Zuhälterring entführt worden. «Ein so schönes Mädchen…das würde mich nicht überraschen. Sie ist entweder leider tot oder in Osteuropa», sagt ein Geschäftsmann, der Lina kannte. Andere im Dorf erzählen sich, der Freund des Mädchens habe kurz vor ihrem Verschwinden eine Schaufel und eine Plane besorgen wollen. Dieser hatte aber wohl noch ein Video von ihr auf dem Weg zum Bahnhof erhalten. «Hier hat jeder zu allem eine Theorie, das ist wie ein Krebsgeschwür», sagt der Befragte.

