Fall der getöteten Luise: Eltern der Täterinnen haben Freudenberg verlassen

Die Suche nach Beweismitteln dauert noch an, unter anderem ist die Tatwaffe noch nicht gefunden worden.

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an dem die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden ist.

Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg (D) wurde am Sonntag mit «zahlreichen Messerstichen» tot aufgefunden. Ihr Leichnam wurde im benachbarten Rheinland-Pfalz gefunden. Kurz darauf haben zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren das Tötungsdelikt gestanden. Medieninformationen zufolge hat die ältere Täterin ihre jüngere Komplizin vor Ort zur Beteiligung an der Tat gezwungen. In Kreisen der Ermittler sei von «unfassbaren Grausamkeiten» die Rede.