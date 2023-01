Texas : Eltern lieben ihre sechs Kinder – aber nicht alle sind echt

Und obwohl sie weiß, dass es keine echten Babys sind, es sei für sie wie eine Art Rollenspiel, erzählt sie. Vater Bill habe anfangs gezögert, aber nach einiger Zeit habe auch er die Puppen wirklich zu schätzen gelernt und genießt die Zeit, die er mit ihnen verbringt, erzählt er. Christina gibt zu, dass es ein wenig seltsam ist, aber die Puppen haben ihr geholfen, eine Fehlgeburt und den Tod ihrer Mutter zu überwinden. «Ich bin nicht in der Lage, mit solch schwerem Schmerz und Verlust umzugehen, und so haben mir diese Puppen geholfen, weiterzumachen», erzählt sie in einem Video.