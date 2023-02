Luxemburg: Eltern sorgen sich um den Einfluss von Influencern auf ihre Kinder

Es ist ein Thema, das regelmäßig in Familiengesprächen und auf höchster Ebene des Staates auftaucht: Wie nutzen unsere Kinder und Jugendlichen die neuen Technologien? Ein neuer Bericht, der am Dienstag von Bee Secure veröffentlicht wurde, zeigt, dass in Luxemburg fast jedes zweite Kind (40 Prozent) bereits vor dem Alter von vier Jahren das Internet genutzt hat. Dabei handelt es sich um einen ersten Kontakt mit einem vernetzten Gerät, zum Beispiel durch die Teilnahme an einem Videochat innerhalb der Familie oder durch das Betrachten von Fotos und Videos.