In Deutschland : Eltern vergessen Sohn auf Parkplatz

Da gab's doch mal so einen Film... Ein Neunjähriger ist von seiner Familie auf einem Parkplatz zurückgelassen worden. Man hatte ihn wohl einfach vergessen.

Ein neunjähriger Junge aus der Schweiz ist auf einem Parkplatz in Illingen bei Karlsruhe von seinen Eltern vergessen worden. Der Junge war am Samstag zusammen mit den Eltern, Geschwistern, Cousinen und weiteren Verwandten zur Rast auf einem Parkplatz mit einem Waldspielplatz, wie die Polizei in Karlsruhe am Montag mitteilte.