Galt als vermisst : Eltern verstecken Mädchen (6) unter Treppe

Seit fast drei Jahren wurde im US-Staat New York ein kleines Mädchen vermisst. Es wurde nun im Haus seiner nicht sorgeberechtigten Eltern entdeckt.

Ein kleines Mädchen, das 2019 als vermisst gemeldet worden war, ist unter einer Treppe versteckt gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte ein Haus im Hudson Valley im US-Staat New York durchsucht, wo sie am Montagabend das Mädchen bei guter Gesundheit vorfanden. Es sei im Juli 2019 im Alter von vier Jahren als vermisst gemeldet worden.