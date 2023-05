Versuchter Mord: Eltern verweigern Covid-Abstrich bei Sohn – nun schwebt er in Lebensgefahr

Der Staatsanwalt ordnete daher an, die Probe «zwangsweise» zu entnehmen. Dafür war aber eine juristische Trickserei notwendig.

Der Abstrich war für die Verlegung in eine Spezialklinik obligatorisch.

Ob man sich gegen Corona impfen lässt, ist und bleibt eine Frage der Freiwilligkeit – ob man sich allerdings auf das Virus testen lässt, ist in bestimmten Kontexten verpflichtend. So beispielsweise bei der stationären Aufnahme in bestimmten Kliniken. Der Abstrich selbst ist zwar unangenehm, aber nicht gesundheitsschädlich. Dennoch weigerte sich ein Paar aus Mailand, bei seinem vierjährigen Sohn den Test durchführen zu lassen – und das, obwohl es bei dem Kind um Leben und Tod ging. Das berichtete der Corriere della Sera.