16. Jahrestag: Eltern von Maddie McCann geben eine neue Erklärung auf Facebook ab

Madeleine, die drei Jahre alt war, als sie aus einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwand, wäre heute knapp 20 Jahre alt.

«Es ist schwer, Worte zu finden, um zu beschreiben, wie wir uns fühlen», so die Eltern von Maddie. «Die polizeilichen Ermittlungen gehen weiter, und wir warten auf einen Durchbruch. Vielen Dank an alle für ihre Unterstützung – das hilft wirklich.»



Das Paar hat auch ein Gedicht von Clare Polland mit dem Titel «The Contradiction» (Der Widerspruch) hochgeladen, das «uns sehr berührt». Das Paar hat immer gehofft, dass Madeleine lebend und gesund gefunden werden würde.



Der wegen Sexualdelikten vorbestrafte deutsche Staatsbürger Christian Brückner gilt als Hauptbeschuldigter im Fall Madeleine McCann. In einem Brief aus dem Gefängnis gab er viele Straftaten zu. Im Fall Maddie beteuert er jedoch seine Unschuld.