Abschied: Elton John lässt sich bei «womöglich letzter Show in England» feiern

Elton John spielte am Sonntagabend auf der Bühne des legendären Glastonbury-Festivals das wahrscheinlich letzte Konzert seines Lebens in Großbritannien.

Er bedankte sich für «52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität». AFP

Der britische Popstar Elton John hat sich am Sonntagabend beim Musikfestival Glastonbury mit einem gefeierten Auftritt von seinen Fans in England verabschiedet. «Das ist ein ganz besonderer und emotionaler Abend für mich, weil es der letzte Auftritt in England sein könnte», sagte der 76-Jährige an die Festival-Besucher gewandt. Elton John bedankte sich für «52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität» und rief den jubelnden Fans zu: «Ich werde euch nie vergessen.»

Für Elton John war es der erste Auftritt bei dem berühmten Festival in der englischen Grafschaft Somerset. Der BBC zufolge hatten sich schätzungsweise 120.000 Musik-Fans auf dem Gelände nahe des Ortes Glastonbury versammelt. Elton John spielte eine ganze Reihe seiner großen Hits wie «Rocket Man», «Don’t Let The Sun Go Down» und «Candle In The Wind».

Elton John will in diesem Sommer seine durch die Pandemie teilweise verzögerte Abschiedstournee «Farewell Yellow Brick Road» mit einem Konzert in Stockholm beenden. Anfang Juli wird er unter anderem noch für zwei Auftritte in Zürich erwartet. Er hatte angekündigt, danach kürzer treten zu wollen, um mehr Zeit mit seinem Mann David Furnish und den beiden Söhnen verbringen zu können. Zu den großen Stars beim diesjährigen Glastonbury-Festivals gehörten unter anderem auch Cat Stevens/Yusuf sowie die US-Rockband Blondie.