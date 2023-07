London: Elton John sagt in Prozess zu Gunsten Kevin Spaceys aus

Die Verteidigung wollte mit der Aussage Johns zu einer Entlastung Spaceys beitragen. Yui Mok/PA Wire/dpa

Der britische Sänger Elton John hat im Prozess gegen Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe als Zeuge der Verteidigung ausgesagt. John machte seine Zeugenaussage in dem Prozess in London am Montag von Monaco aus. Er äußerte sich, nachdem sein Mann David Furnish gesagt hatte, Spacey habe nur einmal an einem Sommerball des Sängers in dessen Haus in Windsor teilgenommen. John sagte, der Schauspieler habe nach der Veranstaltung in dem Haus übernachtet.

Ein Mann hat Spacey vorgeworfen, ihm aggressiv in den Schritt gefasst zu haben, als er ihn 2004 oder 2005 zu dem damals jährlich stattfindenden White Tie & Tiara Ball von John gefahren habe. Spacey sagte aus, er habe nur 2001 an der Veranstaltung teilgenommen. Furnish sagte, er habe Fotos von Gästen überprüft und 2001 sei das einzige Jahr gewesen, in dem Spacey vor Ort gewesen sei. John berichtete, Spacey sei per Privatjet eingetroffen. Furnish beschrieb den Besuch Spaceys als Überraschung. Er erinnere sich daran, weil das eine große Sache gewesen sei. John bestätigte, dass Spacey bei einer Auktion zu Gunsten der Elton John Aids Foundation an dem Abend einen Mini Cooper gekauft habe.

Die Verteidigung wollte mit der Aussage Johns zu einer Entlastung Spaceys beitragen, indem die Aussagen des Mannes, der ihn beschuldigt, widerlegt werden. Der Mann sagte, er könnte sich im Jahr womöglich irren. Doch bleibe ihm der angebliche Übergriff durch Spacey in Erinnerung, weil er fast einen Autounfall gebaut habe. Furnish sagte, er kenne den Mann, der Spacey beschuldige, er sei «charmant» gewesen. Diesen Begriff hat auch Spacey benutzt.

Spacey akzeptiert Vorwürfe eines vierten Mannes

In dem Prozess geht es um Vorwürfe von insgesamt vier Männern gegen Spacey. Sie werfen ihm Übergriffe vor. Der 63-Jährige hat in zwölf Anklagepunkten eine Schuld von sich gewiesen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe. Spacey hatte bei einer Aussage an zwei Tagen im Prozess vergangene Woche versichert, dass er zu keiner Zeit für sexuelle Übergriffe auf drei der vier Männer verantwortlich gewesen sei. Den Männern zufolge war es in den Jahren 2001 bis 2013 zu verschiedenen Handlungen gekommen, darunter ungewolltes Berühren, aggressives Begrapschen und Oralsex an einem bewusstlosen Mann.

Zu den Vorwürfen eines Mannes sagte Spacey, dabei handele es sich um «reine Fantasie». Mit zwei weiteren Männern sei es zu einvernehmlichen Kontakten gekommen, die beide später bereut hätten. Spacey akzeptierte die Vorwürfe des vierten Mannes. Er habe während einer durchzechten Nacht auf unbeholfene Weise versucht, den Mann anzumachen, räumte er ein. Allerdings lehnte er die Beschreibung des Vorfalls als «Begrapschen im Schritt» ab.