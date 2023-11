Elvis’ Familie: Priscilla Presley spricht erstmals über den Tod ihrer Tochter

Am Dienstag, 10. Januar 2023, wurde Schauspieler Austin Butler (links) für seine Darstellung von Elvis an den Golden Globes ausgezeichnet.

Am 10. Januar umarmte Priscilla sie das letzte Mal. Die beiden besuchten gemeinsam die Golden Globes. Bei der Preisverleihung wurde Austin Butler (32) für seine Rolle des «King of Rock‘n’Roll» im Biopic «Elvis» als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet. «Sie sah nicht gut aus, irgendwie zerbrechlich, ich machte mir Sorgen», erzählt Priscilla. Das Mutter-Tochter-Duo machte sich trotzdem noch für einen Drink auf den Weg ins Chateau Marmont, das Lieblingshotel aller Weltstars am Sunset Boulevard in Los Angeles.