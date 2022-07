Shonka Dukureh : «Elvis»-Schauspielerin stirbt nur einen Monat nach Kinodebüt

Sie spielt im Film «Elvis», der derzeit in den Kinos läuft. Austin Butler (im Bild) spielt in der Hauptrolle.

Shonka Dukureh wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden.

Die aus dem Film «Elvis» bekannte Sängerin und Schauspielerin Shonka Dukureh ist in ihrer Wohnung in Nashville im US-Staat Tennessee tot aufgefunden worden. Es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen, teilte die Polizei mit. Ergebnisse einer Autopsie stünden aber noch aus. Dukureh wurde 44 Jahre alt.

In Baz Luhrmanns Biopic über das Leben der Musiklegende Elvis Presley verkörperte sie die Bluessängerin Big Mama Thornton. Es war ihr Kinodebüt. Die Hauptrollen im Film übernahmen Austin Butler als Elvis und Tom Hanks als dessen Manager. Beim Musikfestival Coachella in Kalifornien hatte Dukureh in diesem Jahr auch einen Auftritt mit Rapperin Doja Cat.