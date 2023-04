Deutscher Schauspieler: Elyas M’Barek hat für die Liebe Deutschland den Rücken gekehrt

Seit der Hochzeit hat das Model, das auch schauspielert, den Nachnamen des «Fack ju Göhte»-Stars angenommen. «Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt», erzählt Jessica M'Barek. Im hippen Viertel Dumbo im Stadtteil Brooklyn hat das junge Ehepaar eine gemeinsame Wohnung bezogen. Dumbo liegt direkt am Ufer des East River. Von dort aus bietet sich ein wunderbarer Blick auf die Skyline von Manhattan.

Elyas ist glücklich in New York

«Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben», erklärt M'Barek. Ihrem Ehemann hat Jessica M'Barek auch bereits ihren Lieblingsort im Big Apple gezeigt: das «Nitehawk Cinema» im Viertel Williamsburg. «Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und sie servieren dort immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffel-Popcorn, das wir geradezu inhalieren», so Jessica. Der romantischste Ort in New York City ist ihrer Meinung nach aber das «Emilio's Ballato» in der Houston Street, ein kleines italienisches Restaurant. «Es gibt nur einen Raum, überall brennen Kerzen und an den Wänden hängen Fotos und Kunst von berühmten Leuten», schwärmt sie. Das könne sie jedem Paar für einen romantischen Abend nur empfehlen. Es sei jedoch schwer, dort einen Platz zu bekommen.