EM 2024: Luxemburg hat sein Schicksal selbst in der Hand

Am Freitag ergatterte Luxemburg beim 1:1-Remis einen Punkt in Island.

Die Qualifikationsrunde zur EM 2024 in Deutschland zählt nur noch drei Spieltage und einen Rekord haben die «Rout Léiwen» bereits aufgestellt: elf gewonnene Punkte, die derzeit Rang drei in der Tabelle bedeuten, gab es für eine Luxemburger Nationalmannschaft noch nie auf diesem Niveau. Das Spiel gegen die Slowakei am heutigen Montagabend könnte bereits für eine kleine Vorentscheidung sorgen.