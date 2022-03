Joachim Löw : «EM-Heimspiele müssen sportlich kein Vorteil sein»

Bei der ersten paneuropäischen EM bestreitet Deutschland seine Vorrundenspiele allesamt in der Münchner Allianz Arena. Der Nationaltrainer sieht darin keinen großen Vorteil.

Bundestrainer Joachim Löw freut sich auf die drei Münchner Heimspiele bei der EM 2020, sieht darin sportlich aber auch ein gewisses Risiko. «Das werden Festtage für die Fans in Deutschland. Und es ist ein Vorteil, was die Stimmung betrifft, aber nicht unbedingt bei den Gegnern», sagte der 59-Jährige im Interview mit den Internetportalen spox.com und goal.com.

DFB-Team «nicht unter absoluten Favoriten»

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Allianz Arena am 16. Juni (21 Uhr) auf Weltmeister Frankreich und am 20. Juni (18 Uhr) auf Titelverteidiger Portugal. Der dritte Gegner in der Gruppe F am 24. Juni (21.00 Uhr) wird noch über die Playoffs ermittelt.