EM-Quali: Italien lässt die Ukraine hinter sich – Österreicher feiern

Befreiungssieg für Italien

Titelverteidiger Italien hat in der EM-Qualifikation einen wichtigen Sieg geholt. Die Italiener mit Neutrainer setzten sich am Dienstagabend 2:1 (2:1) gegen die Ukraine durch und zogen damit in der Gruppe C am Rivalen vorbei auf Rang zwei. Davide Frattesi (12. Minute/29.) brachte die Italiener früh auf Kurs. Der ehemalige Bundesliga-Profi Andrij Jarmolenko (42.) brachte die Gäste aber vor der Pause nochmal ran – dennoch gelang Neutrainer Luciano Spalletti am Ende sein erster Sieg als Nationalcoach.