EM-Quali: Kroatien bangt und spielfreie Schotten jubeln

Wales schockt Kroatien

Findet die EM 2024 ohne Kroatien statt? Nach dem 0:1 gegen die Türkei muss der WM-Halbfinalist auch auswärts in Wales (1:2) als Verlierer vom Platz. Fulham-Profi Harry Wilson wurde mit seinem Doppelpack die große Figur im Cardiff Stadium. Die Waliser ziehen damit in der Tabelle an Kroatien vorbei auf Platz zwei. In den letzten beiden Spielen geht es gegen Armenien und die Türkei, die das EM-Ticket nach einem 4:0 gegen Lettland bereits fix in der Tasche hat.