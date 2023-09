EM Qualifikation: Cristiano Ronaldo gegen Luxemburg im Kader

Ein Wochenende ist noch für die nationalen Ligen reserviert, bevor es ab dem siebten September wieder vollen Einsatz für die Nationalteams heißt. Luxemburgs Equipe ist heiß und belegt nach gutem Start in der Gruppe J aktuell den dritten Platz, nur drei Punkte hinter einer möglichen Qualifikation für die Endrunde.

Am Freitag, den 8. September, empfangen die «Rout Léiwen» die mit nur einem Sieg und drei Niederlagen schwach gestarteten Isländer. Die Gäste aus dem Norden werden zwar von Buchmachern leicht favorisiert, jedoch bietet sich für Luxemburg eine große Chance, da die Slowakei zeitgleich gegen den haushohen Favoriten Portugal ran muss. So ließe sich im besten Falle Platz Zwei ergattern, vorausgesetzt, man holt die drei Punkte und vier Tore auf.

In der Folgewoche wartet dann eine Mammutaufgabe

Montags, am 11. September, geht es dann aber gleich schon weiter mit der Begegnung Portugal gegen Luxemburg. Hier muss sich vor allem die Verteidigung auf einiges gefasst machen, denn der nach Saudi-Arabien gewechselte «Altstar» Cristiano Ronaldo denkt noch lange nicht ans Aufhören und wird voraussichtlich mit von der Partie sein. In seinen Einsätzen gegen die Mannschaft von Luc Holtz hat der Superstart bereits elf Treffer erzielen können – so viel wie gegen keine andere Nationalelf.