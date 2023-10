Die Luxemburger Nationalmannschaft beim Training in Reykjavik. Ben Majerus / sportspress.lu

Luxemburgs Nationalkicker, derzeit Dritte ihrer Qualifikationsgruppe, haben am heutigen Freitagabend in Island und am Montag gegen die Slowakei zwei Begegnungen vor sich, die für eine mögliche historische Teilnahme an der Euro 2024 in Deutschland entscheidend sein könnten.

Der beeindruckende 3:1-Sieg über Island am 8. September gibt zwar allen Grund zum Optimismus, dennoch bremst Nationaltrainer Luc Holtz angesichts des Auswärtsspiels Reykjavik die Erwartungen: «Wir werden uns an die harten Wetterbedingungen anpassen müssen, die mentale Kraft der Spieler wird eine entscheidende Rolle spielen.» In der Tat weht auf der Insel am Arktischen Ozean derzeit ein sehr starker und eisiger Wind mit vereinzelten Schneefällen und Hagel.

Zumindest Lars Gerson dürften die Verhältnisse nicht schocken. Der Innenverteidiger steht in den Diensten von Kongsvinger, derzeit Dritter der norwegischen Liga. «Dort sind die Bedingungen ähnlich, vor allem wenn man an der Westküste spielt», erzählt der 33-Jährige, «man muss sich in der Halbzeit umstellen, denn es macht einen großen Unterschied, mit oder gegen einen solchen Wind zu spielen.»

Kann Luxemburg auch im Rückspiel gegen Island bestehen? Klar! Warum nicht? Mehr als ein Unentschieden ist nicht drin. Auswärts wird Luxemburg verlieren.

Zu allem Überfluss muss die Mannschaft auf Yvandro Borges Sanches verzichten. Der Stürmer erlitt im Training vor der Abreise nach Island einen Muskelfaserriss am Oberschenkel und muss vier bis sechs Wochen aussetzen.