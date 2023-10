EM-Qualifikation: Rout Léiwen entführen Punkt aus Island und dürfen weiter träumen

Dank eines 1:1-Unentschiedens gegen Island am Freitagabend dürfen die Rout Léiwen weiter von der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland träumen. Vor allem, da gleichzeitig zum Spiel in Reykjavik Portugal das EM-Ticket löste und die Slowakei 3:1 besiegte, die damit zwar weiter auf dem für die Qualifikation benötigten zweiten Tabellenplatz steht, mit 13 Punkten für die Luxemburger Équipe (11 Punkte) aber in Reichweite bleibt. Im dritten Spiel der Gruppe J gewann Bosnien-Herzegowina auswärts 2:0 gegen Liechtenstein und wahrt mit 9 Punkten ebenfalls die Chance auf die Qualifikation. Für Island (7 Punkte) rückt diese in weite Ferne, Liechtenstein ist weiter punktlos Tabellenletzter.

Bei arktischen Bedingungen, vor denen Luc Holtz gewarnt hatte, brachte der erst 19-jährige Orri Oskarsson in der 23. Spielminute Island in Führung und sorgte damit gleichzeitig für den einzigen Treffer der ersten Halbzeit. Luc Holtz reagierte in der Pause und brachte in der Abwehr Laurent Jans für Eldin Dzogovic, vorne musste Alessio Curci, der sich kurz vor Halbzeitpfiff eine Gelbe Karte abgeholt hatte, für Gerson Rodrigues Platz machen. Über Letzteren hatte der Coach vor dem Spiel gesagt: «Gerson ist fähig seine Leistung in den wichtigen Momenten zu steigern.» Dieser Moment trat nicht einmal 60 Sekunden nach Wiederanpfiff ein, als der 28-Jährige zum 1:1-Ausgleich traf. Die Reise nach Island hätte Danel Sinani eine Viertelstunde vor Spielende krönen können, doch sein traumhafter Schuss scheiterte an der Latte.