Arzneimittelbehörde : EMA prüft Moderna-Impfstoff gegen Omikron-Variante

Der Arzneimittelhersteller Moderna hat seinen Impfstoff überarbeitet. Der Wirkstoff, der auch gegen Omikron effektiv sein soll, wird nun zur Zulassung in der EU geprüft.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat mit der Prüfung eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffes von Moderna begonnen. Der überarbeitete Impfstoff des US-Herstellers «zielt auf zwei Stämme von SARS-CoV-2 ab, in diesem Fall auf den ursprünglichen Stamm und die bedenkliche Omikron-Variante», teilte die EMA am Freitag in einer Erklärung mit.