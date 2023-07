Frankreich: Émile (2) wird seit sechs Tagen vermisst – hat ein Greifvogel ihn geschnappt?

Die Großeltern von Émile S. riefen am 8. Juli 2023 die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten.

Bei der Suche nach dem seit sechs Tagen vermissten zweijährigen Émile in Südfrankreich schließen die Fahnder nicht aus, dass möglicherweise auch ein Tier mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Denkbar sei ein Angriff durch einen Greifvogel, berichtete der Sender BFMTV am Freitag unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft. Weitere Hypothesen sind laut der Behörde ein Unfall, ein Verbrechen oder auch eine Verwicklung der Familie in das Verschwinden. Der Junge war am Samstagabend vergangener Woche in dem 125-Einwohner-Ort Le Vernet verschwunden. Trotz intensiver Suche fand sich keine Spur des Jungen.