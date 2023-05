Instagram-Story: Emilie Boland beschuldigt Nationalspieler der häuslichen Gewalt

Es sind erschreckende Bilder, die Emilie Boland am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Die ehemalige Miss Luxemburg zeigt Verletzungen, die ihr von Fußballnationalspieler und Ex-Partner Gerson Rodrigues zugefügt worden sein sollen. Sie beschuldigt ihn der physischen und psychischen Gewalt.

Im ersten Slide ist ein Foto ihrer geschwollenen Lippen zu sehen. Dazu schreibt die 27-jährige und gibt dem Bild einen Titel: «I love you» by @Gerson_Rodrigues_11, also «Ich liebe dich» von Gerson Rodrigues. Klickt man, weiter sind folgende Worte zu lesen: «Ich bin meines Schweigens müde. Ladies, falls ihr auf irgendeine Art und Weise in eurer Beziehung nicht respektiert werdet, geht!!!!!»