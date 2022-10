Miss Lorraine: Emilie möchte «die Französin von 2022 repräsentieren, unabhängig und natürlich»

Auf einer Bühne marschieren, vor Fotografien posieren oder sich der Öffentlichkeit präsentieren – das macht Emilie Maltère keine Angst. Die 23-Jährige aus Thionville ist das Gehen auf dem Laufsteg gewohnt, hatte sie doch vor zwei Jahren an der Fashion Week in New York teilgenommen. «Ich habe die Angewohnheit, Ungewöhnliches zu tun», bestätigt sie gegenüber L'essentiel. Die nächste Herausforderung auf ihrer Liste lautet: die «Miss Lorraine»-Wahl gewinnen, die am achten Oktober in Toul stattfinden wird. Oder sogar mehr? «Ich habe mich entschlossen, meinen Kindheitstraum zu leben, indem ich mich zur Misswahl anmelde, und ich bin bereit, das Abenteuer «Miss France» ebenfalls zu leben», bestätigt sie und ist entschlossen, so weit zu gehen, wie möglich. «Ich habe Lust, die französische Frau 2022 zu repräsentieren, die sie selbst ist, unabhängig und natürlich».