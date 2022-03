Model zieht blank : Emily Ratajkowski gratuliert ihrem Sohn mit Nacktfotos zum Geburtstag

Das US-amerikanische Topmodel gratuliert ihrem Sohn via Instagram zum ersten Geburtstag. Dafür wählte die 30-Jährige eine auffallende Bilderstrecke – und zeigt sich nackig.

Das war aber der eigentliche Star des Tages: Sylvester Apollo Bear an seinem ersten Geburtstag.

Emily Ratajkowski wurde oben ohne berühmt durch ihren Auftritt im Musikvideo von Robin Thickes «Blurred Lines». Nun liess die 30-Jährige einmal mehr alle Hüllen fallen: Das US-amerikanische Topmodel räkelt sich in einem neuen Instagram-Posting splitterfasernackt und mit Babybäuchlein in einer Badewanne. Die Bilderstrecke nutzte das Model dann auch gleich, um ihrem Sohn Sylvester zum ersten Geburtstag zu gratulieren.

Nebst den freizügigen Bildern gibt es in der nackigen Slideshow auch ein Foto des Geburtstagskindes zu sehen. Dafür hat Emily ihren Sohnemann mit dicken Windeln auf ihrem Bett abgelichtet. «Happy Birthday Sly», schreibt das Model dazu.

Geburtstag am Weltfrauentag

Die junge Mutter vergisst in dem Post nicht, zu erwähnen, wer bei der Geburt ihres Sohnes ebenfalls große Arbeit geleistet hat: Nämlich sie selber. So gratuliert sich die Amerikanerin im Instagram-Beitrag auch noch selbst zum «Tag der Geburt».

Zudem erwähnt das Model das spezielle Datum, an dem ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Der 8. März ist der Weltfrauentag. An diesem Tag werden international alle Frauen gefeiert und viele Betroffene kämpfen für mehr Gerechtigkeit und Gleichstellung. Das unterstreicht Emily ebenfalls mit ihrem Post und schreibt nebst den Glückwünschen: «Happy Frauentag an alle».