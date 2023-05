Liebesuchend: Emily Ratajkowski wünscht sich eine Beziehung mit einer Frau

Emily Ratajkowski will die Liebe nun in der Frauenwelt finden.

Ihre Suche nach der Liebe geht weiter: Nachdem sie sich im vergangenen September vom Vater ihres Kindes, Sebastian Bear-McClard (42) hat scheiden lassen, bandelte Emily Ratajkowski erst mit «Saturday Night Live»-Mitglied Pete Davidson (29) an, vergnügte sich dann mit Komiker Eric André (40) und hing zuletzt an den Lippen von Popstar Harry Styles (29). Doch alle Liaisons endeten offenbar so schnell, wie sie begonnen haben.

Jetzt will sich die 31-Jährige auf neues Terrain wagen. Wie sie im Interview mit dem Modemagazin «HommeGirls» verrät, möchte sie ihr Glück mit Frauen probieren. «Ich würde gerne eine Frau daten. Ich warte darauf, dass die Richtige kommt.» Weiter heißt es, interessiere sie sich für den Menschen und nicht für das Geschlecht oder das Aussehen einer Person. «Ich war schon immer jemand, der sich mehr von der Ausstrahlung als von körperlichen Merkmalen angezogen fühlt.» Sie ergänzt: «Manchmal trifft es mich einfach so und ich merke: ‹Wow, ich fühle mich zu dieser Person hingezogen!›»

Emrata spricht offen über Sex

Nicht nur in Sachen Partnerwahl ist die Podcasterin ein Freigeist. Auch was das Thema Sex angeht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. In ihrem Podcast «Forbidden Fruit» erklärte sie vor wenigen Wochen: «Sex ist für mich echt. Sex ist für mich sehr entspannend, er ist wie ein Ventil, ein Ausdruck, und ich mag es, ihn in meinem Leben zu haben.» Weiter führt sie aus: «Man lernt so viel über Menschen, wenn man mit ihnen Sex hat, es ist verrückt.»