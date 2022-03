Katar-Krise : Emirate sollen hinter Hackerangriff stehen

Laut einer US-Zeitung soll ein Hackerangriff die Krise auf der arabischen Halbinsel ausgelöst haben. Doch noch immer ist unklar, wer genau dahinter steckt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind einem amerikanischem Medium zufolge verantwortlich für einen Hackerangriff auf Katar, der die jüngste diplomatische Krise in der Golfregion auslöste. Hochrangige VAE-Regierungsvertreter diskutierten die Cyberattacke einen Tag vor der Ausführung.

Es sei dabei unklar, ob die VAE den Angriff selbst vorgenommen oder in Auftrag gegeben hätten, berichtete die Washington Post am Sonntag unter Berufung auf US-Geheimdienstmitarbeiter. Die Geheimdienstler hätten in der vergangenen Woche vom Vorgang Kenntnis gewonnen.