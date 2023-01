Luxemburg: Emma und Leo stehen an der Spitze der beliebtesten Vornamen des Jahres 2022

Kurze Vornamen, die oft aus zwei Silben bestehen, belegen meist die Top 5. pixabay.com

Die Jahre vergehen, aber Emma bleibt der am häufigsten vergebene Vorname für neugeborene Mädchen im Großherzogtum. Auch 2022 war da keine Ausnahme. So steht Emma mit 45 Vorkommen an erster Stelle der im Standesamt der Stadt Luxemburg registrierten Vornamen, wobei diese Zahl nicht nur die Geborenen in den beiden Entbindungsstationen der Hauptstadt, sondern auch Adoptionen beinhaltet. Auch im Süden steht der Name Emma in der Entbindungsstation des Centre Hospitalier Emile-Mayrisch (CHEM) mit sechs Vergaben an erster Stelle, gleichauf mit dem Vornamen Victoria.

Bei den Jungen sind die Vornamen stärkeren Schwankungen unterworfen. Leo (mit oder ohne Akzent) verdrängt Louis, ein Name, der 2021 extrem beliebt war. Insgesamt wurden in der Hauptstadt 56 Babys auf den Namen Leo getauft. In der Top-Liste von Esch, die von Luca (acht Mal) dominiert wird, taucht er hingegen nicht auf. Einige Vornamen tauchen von Jahr zu Jahr immer wieder auf, mit leichten Schwankungen beim Beliebtheitsranking. Gabriel, der Name der 2020 in der Hauptstadt der beliebteste war, ist 2022 mit 50 Vorkommen an zweiter Stelle.