Emotionaler Post: Oliver Pochers Vater hatte einen schweren Schlaganfall

In einem Instagram-Post gratuliert der Komiker seinem Vater zum Geburtstag.

Zu einer Fotoreihe, in der Vater und Sohn immer wieder auf gemeinsamen, lustigen Schnappschüssen zu sehen sind, schreibt der Komiker: «Heute wird mein Vater ein Jahr älter. Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert, aber aufgrund der schnellen und kompetenten Hilfe der Ärzte und des Krankenhauspersonals, der Arbeit und Betreuung des Reha-Teams hat mein Vater nochmal mehr als Glück gehabt.»