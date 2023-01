Luxemburg: «Emweltberodung Lëtzebuerg» stellt erste Werzeugbibliothek vor

Das Konzept, das auf der «Sharing Economy» basiert, ist einfach: Jeder kann sich alle Arten von Werkzeugen für Heimwerker- und Gartenarbeiten kostenlos ausleihen. Fränz Hausemer betont: «Es ist sinnlos, ein Werkzeug zu kaufen, das man nur ein oder zwei Mal im Jahr benutzt.» Die EBL hat sich mit der Stadt Esch und Transition Minett zusammengetan und die erste Werkzeugbibliothek in der Facilitec, 37B, Rue de la Fontaine, in Esch gegründet.

Auch Ratschläge gibt es kostenlos

Hämmer, Schraubenschlüssel, Elektrowerkzeuge, Maler- und Gartensets... Das Material wurde in Ressourcenzentren, von Privatpersonen oder Unternehmen gesammelt. Die gemeinnützige Organisation ruft zu Spenden auf, um ihren Bestand zu erweitern. Wie kann man ein Werkzeug reservieren? «Man meldet sich online an und reserviert sein Werkzeug. Dann holt man es in der Facilitec ab (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr). Die Ausleihe ist kostenlos und beträgt sieben Tage. Eine Woche später wird das Werkzeug in gutem Zustand und gereinigt zurückgegeben», heißt es von der EBL.